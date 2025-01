Demain Nous Appartient spoiler : Mona prête à tout pour Joël ! (vidéo épisode du 16 janvier)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Mona et Joël vont-ils rompre dans votre série de TF1 « Demain nous appartient » ? Dans quelques jours, alors que Joël est plus glacial que jamais, Mona va tenter une dernière chose pour se rattraper et récupérer l’homme qu’elle aime !











Mona est bien triste et perdue… Depuis qu’elle a refusé de vivre avec Joël, ce dernier ne lui donne plus aucune nouvelle. Très contrarié, le boulanger ressent le besoin de prendre du recul et de réfléchir. Pourtant, Mona, follement amoureuse et trouve cette absence de plus en plus difficile à supporter.

Déterminée reconquérir Joël, la maman de Georges ne baisse pas les bras. Puisque Joël ignore ses messages, elle décide de toucher son cœur autrement. Avec l’aide précieuse du petit Lucien, Mona enregistre une vidéo qui réussit à faire sourire Joël… Le début d’une réconciliation ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1859 du 16 janvier 2025 : Mona prête à tout pour Joël

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.