The Island du 14 janvier : l’épisode 2 ce soir sur M6 (extrait vidéo)

The Island du 14 janvier 2025, épisode 2 – Ce mardi soir à la télé, M6 diffuse l’épisode 2 de « The Island : l’île du bagne », le programme d’aventure présenté par Loury Lag. Après les abandons de Carine Galli et Patrick Puydebat la semaine dernière, ils sont encore 8 célébrités encore en course.





A suivre sur M6 dès 21h10







The Island : l’île du bagne, présentation d’épisode 2

Au large de la Malaisie, sur l’île de Ko Tarutao, 8 personnalités continuent l’expérience de The Island. Après 48 heures chaotiques et 2 abandons, les naufragés sont à bout. Ils sont déjà au plus mal et Loury Lag est contraint d’intervenir sur l’île ! Sinon, l’aventure pourrait s’arrêter là !

Extrait vidéo du 14 janvier

Lors de leur expédition à la recherche d’eau sur l’île, Sidney Govou et Pierre-Ambroise Bosse se retrouvent confrontés à une situation délicate…



Les candidats encore en course

Participent cette saison :

– LUCIE BERTAUD, Combattante de boxe et MMA

– SIDNEY GOVOU, Footballeur international français

– NATHALIE MARQUAY-PERNAUT, Miss France 1987 et comédienne

– PIERRE-AMBROISE BOSSE, Champion du monde du 800m

– DANIELA CAPONE, Humoriste, star des réseaux sociaux

– JULIEN COHEN, Entrepreneur brocanteur

– DELPHINE WESPISER, Miss France 2012 et animatrice TV

– TERENCE TELLE, Mannequin et comédien