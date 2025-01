Demain Nous Appartient spoilers : les coupables arrêtés, drame pour Alex, les résumés jusqu’au 7 février 2025

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 7 février 2025 – Impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend dans quelques semaines dans votre feuilleton « Demain nous appartient » ? Alors, c’est le moment ! Comme chaque dimanche, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 27 au vendredi 31 janvier 2025.











Publicité





On peut déjà vous dire que les coupables des agressions astrologiques vont être découverts ! Il s’agit de Kévin Hofaire, le frère de Benny, et Liam, qui va se retrouver en prison !

Grande nouvelle à venir pour Victoire : Fred est de retour et il s’installe à Sète ! Pendant ce temps là, Audrey est rattrapée par son passé : sa mère que tout le monde croyait morte débarque à Sète !

Quant à Alex, il ne va pas bien… Ses oublis et confusions s’intensifient, à tel point que Chloé pense qu’il s’est remis à boire ! Mais tout ça cache quelque chose de bien plus grave pour Alex…



Publicité





Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 3 au 7 février 2025

Lundi 3 février 2025 (épisode 1871) : La police intervient pour sauver Lilou, déjà inconsciente. Victor, qui a une idée derrière la tête, fait un cadeau à Philippine. Gloria ment à Samuel concernant sa relation avec Adam.

Mardi 4 février 2025 (épisode 1872) : Persuadée d’être la cible des menaces, Lizzie avoue son méfait. Benny mesure les conséquences des actes de son frère. Au Spoon, Soizic présente Adam à Gloria.

Mercredi 5 février 2025 (épisode 1873) : Convaincu qu’Audrey le trompe, Damien décide de la piéger. En prison, Liam reçoit une visite inattendue. Fred, l’ex de Victoire, s’installe à Sète et souhaite la voir le plus vite possible.

Jeudi 6 février 2025 (épisode 1874) : Damien est horrifié quand il découvre le passé d’Audrey. Chloé craint qu’Alex n’ait replongé dans l’alcool. Nordine met en garde Roxane concernant ses méthodes.

Vendredi 7 février 2025 (épisode 1875) : La fratrie Roussel retrouve un membre de leur famille, que tous croyaient décédé. Mia se sacrifie pour gagner des points. Roxane critique ses collègues un peu trop vite.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Adam fait une rencontre mais… (vidéo épisode du 22 janvier)

Demain nous appartient spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Demain nous appartient » :

du 20 au 24 janvier 2025 en cliquant ICI

du 27 au 31 janvier 2025 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…