Star Academy du 19 janvier 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du dimanche 19 janvier 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy. Retour sur la journée de vendredi des académiciens.











Direction le studio pour répéter le prime. Franck et Ebony rencontrent Youssou N’Dour. Et Marine se détend au maquillage et à la coiffure.

Franck et Ebony font ensuite la connaissance de Zaz, avec qui ils répètent un medley. Marine la rencontre à son tour pour répéter leur duo.

Franck rencontre Marc Lavoine et ils répètent « Elle a les yeux révolvers ». Franck et Ebony sont ensuite sur la tablette pour répondre aux questions des fans.



Place au prime ! Marguerite est aux côtés de la famille d’Ebony et Julie aux côtés de celle de Franck. Les prestations s’enchainent, les trois derniers académiciens font la fierté de leurs profs !

A l’heure du verdict, le public a choisi d’envoyer Ebony en finale. Franck est éliminé.

De retour au château, Ebony et Marine découvrent le planning de la semaine : elles auront de dernières évaluations mardi matin ! Elles réalisent qu’elles seront sans Franck cette semaine. Et elles vont se coucher.

Extrait du débrief de dimanche : Michaël Goldman accompagne Marlène. Pour « Last dance », Marlène et Michaël félicitent Ebony.

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy.