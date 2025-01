« Ella in Paris » : votre téléfilm inédit ce 15 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Ella in Paris » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 15 janvier 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mercredi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Ella in Paris ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Ella in Paris » : l’histoire, le casting

Au bord du burn-out, Ella décide de s’accorder une pause de deux semaines à Paris pour réfléchir à sa vie. Sur place, elle se lie d’amitié avec Clotilde, sa chaleureuse logeuse, croise le chemin de Gaston, un séduisant critique culinaire au charme audacieux, et devient la stagiaire de Serge, un artisan passionné de fromage à l’allure mystérieuse. Très vite, Ella succombe au charme de la capitale. Paris lui tend les bras, à condition qu’elle ose se lancer dans cette nouvelle aventure…



Publicité





Avec : Bethany Joy Lenz (Ella Weber), Stanley Weber (Serge Pelerin), Ben Wiggins (Gaston Aubergel), Manon Azem (Clotilde Aubergel)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « French romance ».

« French romance » : l’histoire et le casting

Terry Russel, célèbre auteure de romans d’amour, traverse une crise d’inspiration. Récemment divorcée, elle jongle seule avec l’éducation de sa fille adolescente. Son éditrice, Leslie Everston, organise une rencontre avec son frère Matthew, un chef renommé et propriétaire d’un restaurant très en vue à New York, dans l’espoir de raviver la créativité de Terry. Mais la soirée tourne au désastre : Matthew, séducteur volage, agace Terry, qui n’hésite pas à le recadrer. Pour couronner le tout, un critique gastronomique impitoyable exprime publiquement sa déception face à la cuisine de Matthew, qu’il juge dépourvue d’âme. Le lendemain, son article dévastateur entraîne une chute de la clientèle et l’abandon des investisseurs. Pendant ce temps, Terry découvre par Leslie qu’elle risque de perdre son contrat d’édition si son prochain roman n’est pas terminé rapidement.

Avec : Hilarie Burton (Terry Russell), Victor Webster (Matthew Everston), Emorphia Margaritis (Abby), Jocelin Haas (Jean-Luc)