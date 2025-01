Envoyé Spécial du 23 janvier : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Envoyé Spécial du 23 janvier 2025 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





A découvrir dès 21h05 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Envoyé Spécial du 23 janvier 2025 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 L’airbag de votre voiture peut-il vous tuer ?

Avez-vous réalisé qu’en prenant le volant, vous êtes exposé à un danger invisible mais potentiellement mortel ? En mai 2024, Citroën a, pour la première fois en France, interdit à ses conducteurs de C3 et DS3 d’utiliser leurs véhicules. La raison : les airbags Takata présents dans ces modèles, susceptibles de blesser gravement les conducteurs en cas d’accident.

Ce rappel d’urgence concerne un problème identifié depuis plus de dix ans, après de nombreux décès et blessés. Un scandale qui touche quasiment tous les constructeurs automobiles et plus d’une centaine de modèles vendus en France.

🔴 Ginette Kolinka : mémoire vive

« Éprouver de la haine, c’est déjà mettre un pied à Auschwitz. » Depuis plus de vingt ans, Ginette Kolinka partage cette conviction. Derrière son sourire sincère et ses yeux pétillants, se cache une survivante de l’horreur des camps nazis. À 19 ans, Ginette est déportée à Auschwitz-Birkenau. Son père, son petit frère et son neveu sont assassinés dès leur arrivée, tandis qu’elle est envoyée au travail forcé. Pendant près de trente ans, elle garde le silence, cherchant à reconstruire sa vie.

« J’avais la chance d’être revenue, alors j’ai voulu oublier », dit-elle. Mais au début des années 2000, elle ressent le besoin de témoigner. Depuis, Ginette parcourt les écoles pour partager son histoire et transmettre un message de tolérance.

Alors que le 27 janvier 2025 marque les 80 ans de la libération d’Auschwitz, les actes antisémites en France connaissent une inquiétante augmentation. Ginette, qui se décrit malicieusement comme une « jeune femme de 99 ans et demi », continue son combat. À travers ses témoignages, elle lutte pour que l’Histoire ne soit jamais oubliée.

Ce portrait met en lumière une survivante qui s’engage pour la paix, dans un contexte où les voix des derniers témoins s’éteignent et où les extrêmes progressent en France et ailleurs. Ginette Kolinka, passeuse de mémoire, incarne la nécessité de rappeler les horreurs de la Shoah et l’extermination de millions de Juifs.



🔴 Milei, les méthodes du Trump argentin

Ultralibéral, climatosceptique et admirateur de Donald Trump, Javier Milei, président de l’Argentine, se qualifie lui-même d’ »anarchiste capitaliste ». Méconnu il y a quelques années, cet ancien professeur d’économie a mené une campagne choc, armé d’une tronçonneuse pour symboliser sa volonté de réduire les dépenses publiques.

Élu en décembre 2023, Milei a tenu ses promesses : 35 000 fonctionnaires licenciés, retraites gelées, suppression du ministère de l’Environnement, et amnistie pour les évadés fiscaux. Un an plus tard, l’Argentine affiche un excédent budgétaire et une baisse significative de l’inflation, qui atteignait 200 %. Mais ces résultats économiques se font au prix d’un appauvrissement généralisé de la population.

Malgré cela, Javier Milei reste populaire, avec une cote d’approbation de 56 %. Quelle est donc la recette de ce président atypique, qui qualifie ses opposants de « fils de putes » et s’entoure de figures controversées, comme la belle-fille de Donald Trump, pour organiser un sommet des leaders libertariens à Buenos Aires ? Immersion dans une Argentine divisée entre les perdants de la méthode Milei et ses bénéficiaires, tels que les multinationales et les investisseurs immobiliers.