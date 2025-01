« Erica » : une saison 2 pour la série avec Julie de Bona et Grégory Fitoussi ? Réponse

Publicité





C’est ce soir que TF1 termine la diffusion de la saison 1 de la série « Erica ». Une série portée par Julie de Bona et Grégory Fitoussi qui a réalisé des audiences correctes chaque lundi soir, autour des 3 millions de téléspectateurs.





La série « Erica » aura-t-elle une saison 2 ? Réponse !







À ce jour, TF1 n’a pas encore pris de décision officielle. La chaîne va décider en fonction du bilan d’audience de la saison 1.

Mais Grégory Fitoussi s’est déjà dit partant pour une éventuelle saison 2 et il a révélé que les scénaristes sont déjà à l’écriture de nouveaux épisodes !



« C’est le public qui décidera s’il a envie de voir une suite ou pas. Je crois que les scénaristes se penchent déjà sur les six prochains épisodes. (..) En tout cas, moi, ça m’amuserait beaucoup de poursuivre dans le rôle de Patrick. Le principe d’une première saison, c’est de poser les intrigues et les personnages. A la fin, j’espère que l’on aura envie d’en savoir plus sur eux et de les voir dans des situations encore plus rocambolesques. » a-t-il confié dans une interview pour Télé Loisirs.

Julie de Bona est elle aussi partante : « Je me suis vachement attachée au personnage et je serais contente de le retrouver. Une deuxième saison pour faire encore un petit tour avec elle, oui. Il y a encore des choses à jouer !«