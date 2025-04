Publicité





Reportages découverte du 5 avril 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Reportages découverte du 5 avril 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Réparer malin, acheter futé » (inédit)

Cordonnier, affûteur, réparateur ou couturière : des métiers artisanaux qui existent depuis des siècles mais que la société de consommation a peu à peu fait sombrer dans l’oubli. Aujourd’hui, face à l’inflation, la réparation redevient tendance, voire indispensable, car plutôt que nous pousser à jeter pour racheter et consommer davantage, elle prolonge la vie de nos objets. Pendant près d’un an, nous avons suivi ceux qui par passion, et pour lutter contre le gaspillage, ont décidé de se lancer dans ces métiers que l’on croyait révolus. Ne plus jeter est devenu tendance. Et réparateur, un métier d’avenir !

A 14h50 dans Grands Reportages : « Changement de propriétaires – Saison 2 / Episode 4 » (rediffusion)



Nos maisons sont bien plus que de simples bâtiments : elles gardent nos souvenirs, nos secrets et nos rêves. Chacune renferme une histoire unique, intime et précieuse, témoignant des vies qui s’y sont déroulées. Alors, lorsqu’il s’agit de vendre ou d’acheter, ce n’est pas seulement un bien immobilier qui change de mains, mais une véritable page qui se tourne, avec son lot d’émotions, d’espoirs et de défis. Chaque année en France, près d’un million de transactions immobilières sont conclues. Pendant plus d’un an, les équipes de Grands Reportages ont suivi ceux qui vendent et ceux qui achètent, au cœur de cette aventure humaine.