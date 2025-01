Ici tout commence du 14 janvier : Rose confronte Clotilde et Joachim (résumé + vidéo épisode 1089 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 14 janvier 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1089 – Rose est sous le choc après avoir vu Cléo chez Clotilde et Joachim ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Elle les confronte, bien décidée à dénoncer Cléo aux gendarmes !…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 14 janvier 2025 – résumé de l’épisode 1089

Rose a découvert Cléo Louvin chez sa sœur et son compagnon. Indignée, elle confronte immédiatement Clotilde et Joachim. Comment peuvent-ils héberger en secret, au sein de l’Institut, la femme qui a tenté à plusieurs reprises de tuer Jim Leroy ? Pour Rose, c’est intolérable. Malgré les suppliques de Joachim, elle refuse de se taire et décide de dénoncer Cléo aux gendarmes.

Pendant ce temps là, Stanislas a besoin d’être seul. Et Solal découvre le pot aux roses…



Ici tout commence du 14 janvier 2025 – extrait vidéo

