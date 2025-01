Plus Belle La Vie du 14 janvier 2025 : Kilian annonce une grande nouvelle (résumé + extrait vidéo épisode 246 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 14 janvier 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 246 de PBLV – Eric est prêt à tout pour Bahram cet après-midi dans « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pendant ce temps là, la police arrête Vadim !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 14 janvier 2025 – résumé de l’épisode 246

Ariane interroge Vadim, qui affiche une attitude arrogante. Elle lui rappelle qu’il risque jusqu’à 20 ans de prison. Vadim nie être responsable de la mort de Wesley, mais admet lui avoir acheté sa tarentule. Ariane souligne qu’il a menti en prétendant ne pas le connaître. Vadim évoque alors un homme à moto qui lui aurait livré l’animal. Ariane fait le rapprochement avec le motard croisé avec Morgane… Pendant ce temps, Morgane a fait une enquête de voisinage qui est restée infructueuse. Avec Charlotte dans le local de Wesley, Morgane découvre une caméra de surveillance.

Morgane visionne les enregistrements de la caméra et, en croisant les données de la plaque de la moto repérée avec Ariane, identifie un suspect. Patrick la félicite pour son travail mais lui conseille de rester prudente et de ne pas prendre de risques inutiles. Morgane et Ariane se rendent à l’adresse du suspect, mais découvrent qu’elle est fausse. Ariane transmet le signalement et la plaque d’immatriculation à toutes les patrouilles.



Publicité





En planque, Ariane et Morgane guettent leur suspect. Ariane insiste sur l’importance de la patience. Lorsque l’homme sort, Ariane le suit prudemment et demande à Morgane de la couvrir. Mais voyant un geste suspect, Morgane panique, le plaque au sol et le rend inconscient !

Au Mistral, Aya retrouve Kilian et le taquine en lui reprochant d’être parti sans l’embrasser. Elle propose de passer l’après-midi ensemble, mais Kilian se souvient qu’il a un rendez-vous avec Betty, qui l’a sollicité. Aya le prend mal. Plus tard, Barbara remarque qu’Aya semble préoccupée. Aya confie qu’elle en a assez de Betty, qui semble constamment s’immiscer entre Kilian et elle. Barbara la rassure en affirmant que Kilian l’aime profondément, mais Aya se demande si elle a bien fait de reprendre leur relation alors qu’il est encore marié. Kilian retrouve Aya, mais elle se montre distante. Il lui annonce cependant une grande nouvelle : sa femme va mieux et souhaite divorcer. Kilian lui assure qu’il est désormais libre, ce qui rend Aya folle de joie.

Apolline est au Mistral lorsqu’Ulysse arrive. Il s’étonne qu’elle ne soit pas en cours et pense qu’elle sèche. Apolline prétend qu’elle commence à 14h, mais elle hésite lorsqu’il lui demande le nom de son professeur. Elle improvise en disant que c’est son premier cours. Plus tard à la résidence, Steve remet à Apolline sa convention d’alternance et remarque qu’elle est nerveuse. Elle lui explique qu’Ulysse connaît le professeur qu’elle est censée avoir. Steve lui conseille d’arrêter de mentir, mais elle insiste pour qu’il l’aide à réviser.

Plus tard, Apolline est surprise par Ulysse, qui la questionne sur son prétendu cours. Lorsqu’il se moque de la manière de s’exprimer du prof, elle retourne la situation en feignant d’être choquée qu’il se moque de son handicap. Ulysse, amusé, lui annonce qu’il sera son professeur de plaidoirie jeudi, laissant Apolline gênée mais obligée de masquer son trouble.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Aya entre la vie et la mort, les résumés jusqu’au 31 janvier 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 14 janvier 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.