Ici tout commence du 22 janvier : Quentin ment à Léonard ! (résumé + vidéo épisode 1095 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 22 janvier 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1094 – Léonard a compris la vérité sur Quentin dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Ce soir, Léonard confronte Quentin, qui lui ment les yeux dans les yeux…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 22 janvier 2025 – résumé de l’épisode 1094

Quentin ne comprend pas l’attitude de Léonard, qui semble s’éloigner de lui depuis quelques heures… Est-ce à cause de sa déclaration d’amour ? La vérité est tout autre : Léonard a surpris Quentin en train de se débarrasser d’un objet compromettant : le carnet volé de Gaspard ! Léonard confronte Quentin mais ce dernier lui ment les yeux dans les yeux. Mais Léonard insiste et veut la vérité : a-t-il agressé Gaspard ?

De son côté, Clotilde persévère dans ses efforts et compte bien découvrir la vérité. Pendant ce temps là, Anaïs et Milan font la sourde oreille. Et Alice comprend tout de travers…



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Billie choquée face à l’arrivée de… (vidéo épisode du 24 janvier)

Ici tout commence du 22 janvier 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.