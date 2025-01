Star Academy : le changement de règles des votes fait polémique !

Publicité





On est à J-3 de la grande finale de la Star Academy 2024 et la polémique est forte depuis que TF1 a annoncé hier soir un changement de règles pour les votes.











En effet, alors qu’Ebony et Marine s’affrontent et que les votes ont été ouverts samedi dernier, TF1 a changé les règles mardi soir en ouvrant les votes aux habitants de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion, St-Martin, et St-Barthélemy. Ils peuvent désormais voter par téléphone au 3480 et ça pourrait bien changer les résultats !

Depuis cette annonce, sur les réseaux sociaux, la colère gronde. Beaucoup accusent la chaîne d’avoir fait cette modification afin de faire gagner Ebony. Le post du compte X de TF1 est inondé de messages de téléspectateurs en colère, qui ne comprennent pas que l’on change les modalités en cours de saison.

Une polémique qui entache clairement cette dernière semaine d’aventure…



