Ici Tout Commence spoiler : Billie va-t-elle tromper Tom ? (vidéo épisode du 29 janvier)

Ici tout commence spoiler – Rien ne va plus entre Billie et Tom dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et dns quelques jours, le chef Valdine va faire des avances à Billie ! La jeune femme va-t-elle tromper Tom ?











Billie, Lionel, Mehdi et Victorine ont eu la chance d’être sélectionnés pour participer à la masterclass du talentueux Romain Valdine. Cependant, Billie semble désorientée : elle peine à réaliser un plat qui la satisfait.

Romain, attentif, remarque rapidement que quelque chose ne va pas. Billie finit par lui ouvrir son cœur, partageant ses doutes et ses inquiétudes. Mais ce moment d’échange va bientôt prendre une tournure surprenante…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1100 du 29 janvier 2025, Billie prête à tromper Tom ?

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.