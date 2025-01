Les apprentis aventuriers saison 8 : ça démarre ce soir sur W9 (extrait vidéo 27 janvier)

Publicité





Les apprentis aventuriers saison 8, lundi 27 janvier 2025 – C’est le jour J pour la saison 8 de l’émission de télé-réalité de W9 « Les apprentis aventuriers », présentée par Laurent Maistret.





A découvrir dès 19h50 sur W9, mais aussi en streaming et en replay sur M6+







Présentation de la nouvelle saison

Dix équipes d’Apprentis Aventuriers se lancent dans une expérience hors du commun : survivre sur une plage déserte. Dès leur arrivée, les trois meilleures équipes décrocheront directement leur ticket pour la finale. Quant aux sept équipes restantes, elles devront affronter la dure réalité de la jungle. Leur seul objectif ? Dérober la place d’une équipe finaliste pour rejoindre la plage des Apprentis Aventuriers avant la grande semaine de la finale !

Dès leur arrivée, les Apprentis Aventuriers devront se surpasser lors d’une épreuve exceptionnelle qui décidera de leur avenir dans la compétition. En effet, les trois meilleures équipes seront directement qualifiées pour la finale et accéderont à la légendaire plage des Apprentis Aventuriers.



Pour les sept équipes perdantes, l’aventure prendra une tournure bien plus rude. Reléguées dans un camp au confort précaire, niché au cœur de la jungle sauvage, elles devront affronter la loi impitoyable de ce nouvel environnement. Leur unique objectif sera alors de détrôner l’une des équipes finalistes pour espérer rejoindre la plage avant la semaine décisive de la finale.

Mais être finaliste n’est pas une position de tout repos. Ces équipes devront se battre pour préserver leur place, notamment en remportant des protections lors des expéditions. Ces protections seront leur seul moyen d’échapper aux grands affrontements face aux équipes de la jungle, des duels qui rythmeront toute l’aventure.

Pour les équipes exilées dans la jungle, ces affrontements représentent leur seule chance de changer leur destin. Chaque victoire leur permettra de se rapprocher du rêve ultime : prendre la place d’une équipe finaliste en danger.

Cependant, la difficulté de l’aventure pourrait en pousser certains à abandonner en sonnant la cloche. Entre alliances, stratégies et survie, seuls les plus déterminés réussiront à s’imposer. Quelles seront les trois équipes valeureuses à tenir leur position sur la plage des finalistes jusqu’à la fin ? Et laquelle d’entre elles remportera la victoire ?

Jour après jour, vous vivrez leurs épreuves, leurs alliances, leurs sacrifices… et leurs galères !

Les équipes d’apprentis aventuriers

– Jean-Pascal et Delphine

– Kévin et Moon

– Eddy et Anaïs

– Hillary et Giovanni

– Valentin et Perle

– Jordan et Julie

– Ania et Zizou

– Joy et Jonathan

– Maëva et Rémy

– Enzo et Colette

Les apprentis aventuriers saison 8, extrait vidéo du 27 janvier 2024