Ici Tout Commence spoilers : un nouveau, Maya mal, Jasmine déterminée, les résumés jusqu’au 7 février 2025

Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 7 février 2025 – Qu’est-ce qui vous attend le mois prochain dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 3 au vendredi 7 février 2025.











On peut déjà vous dire que dans deux semaines, un nouveau débarque pour le master : Romain. Pendant ce temps là, Jasmine est déterminée à tout faire pour que Cléo parte de l’institut.

Pour Billie, rien ne va plus. Et encore effondrée par les révélations sur Quentin, Maya se referme et Malik se sent impuissant.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 3 au 7 février 2025

Lundi 3 février 2025 (épisode 1103) : Coline hésite à tout balancer. Gaëtan est vexé qu’Alice ne comprenne rien. Face à Cléo, Antoine se montre dur.



Mardi 4 février 2025 (épisode 1104) : Tom n’a pas le cœur à jouer. La méthode Teyssier est trop musclée pour les première année. Bien qu’il lutte, Antoine finit par fondre.

Mercredi 5 février 2025 (épisode 1105) : Au Master, Romain continue son numéro. Face aux élèves, Teyssier change sa formule. Jasmine est prête à tout pour que Cléo parte.

Jeudi 6 février 2025 (épisode 1106) : A L’institut, Billie tombe en disgrâce. De son côté, Maya se renferme. Les première année font un pacte.

Vendredi 7 février 2025 (épisode 1107) : Face aux élèves, Romain ne fait plus illusion. Malik se sent démuni. En cuisine, Teyssier revient aux classiques.

Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Ici tout commence » :

