Jean-François Kahn est mort

C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès du journaliste et essayiste français Jean-François Kahn, figure marquante de la presse française, survenu ce jeudi 23 janvier 2025. Fondateur de l’hebdomadaire « L’Événement du jeudi » en 1984, puis de Marianne en 1997, il était une voix incontournable du paysage médiatique français.











Sa plume incisive et son esprit indépendant ont marqué plusieurs générations de journalistes. Au-delà de ses engagements politiques, c’est un intellectuel engagé qui s’est éteint, laissant derrière lui une œuvre foisonnante.

La rédaction de Marianne a rapidement réagi à cette triste nouvelle, saluant la mémoire de leur fondateur et soulignant son rôle déterminant dans la vie de la publication.

Jean-François Kahn laisse un vide immense dans le monde du journalisme français. Ses idées et ses combats continueront d’inspirer celles et ceux qui croient en une presse libre et indépendante.



