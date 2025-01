Jeff Panacloc Adventure 2024, le spectacle ce soir sur TF1 (10 janvier)

Publicité





« Jeff Panacloc Adventure 2024 », le spectacle de Jeff Panacloc, est diffusé ce vendredi 9 janvier 2025 sur TF1. L’occasion de passer un bon moment à rire ! Notez que TF1 a déprogrammé le 3ème numéro de « Gladiators », qui sera diffusé en seconde partie de soirée.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en live et streaming vidéo via la fonction direct de TF1+ et ce depuis tous vos appareils connectés.







Publicité





« Jeff Panacloc Adventure », présentation

Cela fait déjà 10 ans que Jeff Panacloc et son singe hyperactif Jean-Marc font rire la France entière.

Avec un premier spectacle au succès retentissant, « Jeff Panacloc perd le contrôle », suivi de « Jeff Panacloc contre-attaque », l’humoriste est passé des petites salles intimistes de la Comédie des Boulevards aux scènes mythiques de Paris comme La Cigale, le Casino de Paris, L’Olympia, les Folies Bergère et le Dôme de Paris. Son succès l’a également emmené en tournée dans les Zénith de France, en Belgique, en Suisse et jusqu’à New York, Miami, Los Angeles et San Francisco.



Publicité





Depuis septembre 2021, son troisième spectacle, « Adventure », connaît un véritable triomphe. Après 6 représentations à l’Olympia, 3 au Dôme de Paris et une quarantaine de Zénith joués à guichets fermés, la tournée se prolonge au printemps 2024 avec 16 nouveaux Zénith, couronnés par une première exceptionnelle à l’Accor Arena le 10 avril 2024.

Bienvenue dans l’univers de Jeff Panacloc, où un singe qui parle, un bébé surdoué, une vedette décalée et un fan en roue libre se croisent pour créer un spectacle délirant.

Prêts pour l’aventure ? Trop tard pour reculer ! Cinq, quatre, trois, deux… Embarquez avec Jeff et Jean-Marc !

Vidéo

En attendant ce soir, voici un aperçu avec la bande-annonce.

Jeff Panacloc Adventure, le spectacle inédit avec @Jeffpanacloc et Jean-Marc. 📺 VENDREDI à 21H10 sur #TF1. ▶️ Et en streaming sur @tf1plus. pic.twitter.com/Oyldd17zkg — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) January 6, 2025

Envie de passer une bonne soirée ? « Jeff Panacloc Adventure » est le programme qu’il vous faut regarder ce soir.Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur TF1 et TF1+.