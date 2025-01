Publicité





La Grande Librairie du 8 janvier 2025, les invités et le sommaire ce soir sur France 5





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 8 janvier 2025 : invités et sommaire

Cette semaine, « La Grande Librairie » vous invite à explorer quelques-uns des ouvrages les plus remarquables de la rentrée hivernale. Une rentrée marquée, entre autres, par la figure du père, ses paroles et ses souffrances.

LOLA LAFON

Que signifient nos vies dans cette course effrénée ? Comment raconter ce collectif qui nous traverse toujours ? « Il n’a jamais été trop tard » (Stock) est un journal de bord sensible et politique des derniers mois écoulés. Ainsi qu’une ode à la précieuse imperfection de l’existence.



VANESSA SPRINGORA

Cinq ans après la déflagration, près d’un demi-million d’exemplaires, de son premier livre, « Le Consentement », la romancière et éditrice Vanessa Springora fait événement avec « Patronyme » (Grasset). Elle explore ici ce qui se cache derrière un nom, le sien, dans une enquête édifiante sur son père et son grand-père.

SABRI LOUATAH

Pour son sixième livre, intitulé « Safari » (Flammarion), l’écrivain et scénariste Sabri Louatah, dont vous vous souvenez peut-être de la saga Les Sauvages, raconte l’histoire troublante d’un homme qui croit un jour entendre chez un inconnu la voix de son géniteur disparu vingt ans plus tôt.

CONSTANTIN ALEXANDRAKIS

Dans un deuxième ouvrage autobiographique, virtuose et sans concession, « L’hospitalité au démon » (Verticales), Constantin Alexandrakis, préfacé par Neige Sinno, se confronte aux abus qu’il a subis dans son enfance et conjure sa peur de la répétition.

CLOTHILDE SALELLES

Et puis un premier roman de cette rentrée – il y en a toujours un dans la Grande Librairie : « Nos insomnies » (Gallimard), de Clothilde Salelles. Un livre déchirant sur le monde inquiétant de l’enfance, sur le pouvoir incantatoire des mots et sur la figure mystérieuse… du père, une fois encore !

RISS & RICHARD MALKA

Enfin, nous partirons à la rencontre de Riss et de Richard Malka. L’un signe Charlie liberté. « Le journal de leur vie « (Les échappés), livre-hommage aux huit membres de la rédaction assassinés ce jour-là ; l’autre Après Dieu (Stock), magnifique récit d’une nuit passée au Panthéon face à la tombe de Voltaire.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 8 janvier 2025 à 21h sur France 5.