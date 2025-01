C dans l’air du 8 janvier 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 8 janvier 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5







C dans l’air du 8 janvier 2025 : le sommaire

⬛ Canada, Groenland, Panama… Trump veut les annexer !

Pas encore officiellement investi, ce sera le 20 janvier prochain, mais déjà au centre de l’attention. Donald Trump, bien qu’élu président des États-Unis, n’a pas attendu son entrée en fonction pour exercer son influence depuis sa résidence de Mar-a-Lago, multipliant les déclarations choc, notamment en politique internationale. Pendant que Joe Biden se fait discret, son successeur élu fait parler de lui à travers des annonces controversées.



Lors d’une conférence de presse marquée par des propos provocateurs, Trump a réaffirmé ses ambitions d’annexer le canal de Panama et le Groenland, évoquant pour la première fois la possibilité de recourir à la force militaire pour parvenir à ses fins. Concernant le canal de Panama, il a critiqué l’accord de 1977 signé par Jimmy Carter, qualifiant le transfert du contrôle à Panama en 1999 d’ »injuste » et promettant de « reprendre ce qui appartient à l’Amérique » si les tarifs pour les navires américains ne sont pas réduits. « Ils se moquent de nous, mais cette époque est révolue », a-t-il lancé.

Sur le Groenland, Trump persiste à le considérer comme un enjeu stratégique majeur pour la sécurité nationale. Malgré le refus catégorique du Danemark, propriétaire du territoire, et le rappel par l’Union européenne que le Groenland est une terre souveraine européenne, il a exhorté Copenhague à céder ce territoire. Jean-Noël Barrot, chef de la diplomatie française, a dénoncé ces velléités comme « une forme d’impérialisme » et appelé à une réponse européenne unie.

Trump ne s’arrête pas là. Il a également menacé le Canada, reprochant à ce voisin « subventionné » par la protection américaine de manquer de reconnaissance. Avec la démission récente du Premier ministre Justin Trudeau, en désaccord avec la gestion de cette escalade économique, Trump a relancé l’idée d’une fusion entre les deux pays, n’hésitant pas à qualifier Trudeau de « gouverneur du 51ᵉ État ». Elon Musk, futur ministre de l’Efficacité gouvernementale de Trump, s’est également immiscé dans le débat via son réseau social X, raillant ouvertement Trudeau et alimentant les tensions.

Ces ingérences ne se limitent pas à l’Amérique. Emmanuel Macron a accusé Musk de soutenir une « internationale réactionnaire », et Jean-Noël Barrot a appelé à une réaction ferme de l’Union européenne face aux interventions de Musk dans les affaires internes de ses membres, allant jusqu’à évoquer un possible bannissement de X en Europe.

Les intentions de Trump, entre ambitions expansionnistes et pression économique, dessinent un retour fracassant à une politique étrangère agressive, alors que les interrogations persistent : cherche-t-il à rétablir une politique de « pression maximale », comme contre l’Iran par le passé ? Jusqu’où ira son alliance avec Elon Musk, dont les provocations en Europe inquiètent ? Ces enjeux annoncent une présidence tumultueuse, au carrefour de conflits économiques, territoriaux et idéologiques.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce mercredi 8 janvier 2025