« Le jour d’après » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (12 janvier)

Le jour d’après au programme TV du dimanche 12 janvier 2025 – Ce dimanche soir à la télé, TF1 rediffuse le film « Le jour d’après ». Un film signé Roland Emmerich et porté par Dennis Quaid et Jake Gyllenhaal.





A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de TF1+.







« Le jour d’après » : le synopsis

Jack Hall, climatologue, prévoyait l’arrivée d’une nouvelle ère glaciaire dans les décennies à venir. Mais il était loin de se douter que la catastrophe frapperait si rapidement. Un bouleversement climatique d’une violence sans précédent s’abat soudainement sur la planète : des inondations et des tornades dévastent des régions entières, tandis que les températures chutent brutalement, plongeant l’humanité dans le chaos. Face à cette urgence, Jack doit persuader le président des États-Unis d’évacuer le territoire pour sauver des millions de vies, y compris celle de son fils Sam. Déterminé, Jack se rend à New York, où les températures avoisinent les -20°C. Sur place, une véritable course contre la montre commence pour secourir Sam et ses amis, pris au piège par les intempéries.

Avec : Dennis Quaid (Le professeur Jack Hall), Jake Gyllenhaal (Sam Hall), Emmy Rossum (Laura), Sela Ward (Le docteur Lucy Hall)



« Le jour d’après » : bande-annonce

Pour les plus impatients, (re)découvrez la bande-annonce du film.