« Les enquêtes du commissaire Van der Valk » du 12 janvier : votre épisode inédit ce soir sur France 3

« Les enquêtes du commissaire Van der Valk » du 12 janvier 2025 – Ce dimanche soir, France 3 poursuit la diffusion de la saison 3 inédite de sa série « Les enquêtes du commissaire Van der Valk ». Au programme aujourd'hui, l'épisode 2 intitulé « Rédemption à Amsterdam ».





Rendez-vous dès 21h05 sur France 3







« Les enquêtes du commissaire Van der Valk » du 12 janvier : votre épisode « Rédemption à Amsterdam »

Lorsque le corps du conservateur de musée Ric Van der Molden est découvert, transpercé d’un coup de sabre, le commissaire Van der Valk se remémore une affaire marquante du début de sa carrière : le meurtre des jeunes Karl et Jonas, brûlés vifs par leur propre sœur, Jasmijn Brahm, alors âgée de 16 ans. À l’époque, un jeune voisin, Eric Van der Molden, avait témoigné contre elle. Intrigué par ce lien, Van der Valk décide de retrouver Jasmijn pour déterminer si ce nouveau meurtre est lié à l’ancienne tragédie. Mais Jasmijn, libérée depuis, vit désormais sous une nouvelle identité, jalousement gardée secrète.

Avec Daisy Badger (Lauren Teuling / Jasmijn Brahm), Lu Corfield (Hanna Zuiderduin), Aden Gillett (Jan Kappel), Simon Gregor (Max Langenburg), Jaye Griffiths (Christine Philips), Rasmus Hardiker (Herman Zaal), Bart Van Den Dinker (Ric Van der Molden), Tara Hetharia (Zoë Waterman), Alwin Pulinckx (Vincent Teuling), Zoë Love Smith (Johanna Kolen), Loes Haverkort (Lena Linderman), Peter Van Heeringen (Frank le sans-abri), Mike Libanon (Cliff Palache)



À propos

Retour à Amsterdam, ville éclatante d’intellect et d’art, mais aussi marquée par une face sombre et criminelle. Le commissaire Piet Van der Valk et son équipe s’apprêtent à explorer l’univers du free-running, à réfléchir sur les concepts de restitution et de rédemption, et à affronter des passionnés de magie pour élucider trois nouvelles affaires intrigantes.