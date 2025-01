Les 12 coups de midi du 19 janvier : Emilien enchaine, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Publicité





Les 12 coups de midi du 19 janvier 2025, 479ème victoire d’Emilien – Emilien a signé une 479ème victoire ce dimanche midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Il a enchainé un deuxième Coup de Maître d’affilée, remportant 10.000 euros aujourd’hui.











Publicité





Les 12 coups de midi du 19 janvier, un place sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte d’Emilien grimpe ainsi à 1.966.615 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, Emilien a proposé sans conviction le nom de Michel Berger, mais c’est raté ! La mer apparait désormais et c’est donc une plage en photo de fond. A côté, une statut de la justice et un nouvel indice qui commence à apparaitre à gauche : une sorte de bidon.

Et en cette semaine spéciale, la cagnotte des Pièces Jaunes termine à la jolie somme de 140.000 euros.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Didier Deschamps, France Gall



Publicité





A LIRE AUSSI : Les 12 coups de midi : Émilien éliminé cette semaine sur les tournages ? Réponse !

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 19 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+