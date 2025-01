Les 12 coups de midi du 21 janvier : Emilien échoue, qui est derrière l’étoile mystérieuse ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 21 janvier 2025, 481ème victoire d’Emilien – Encore une victoire d’Emilien ce mardi midi dans le jeu de TF1 « Les 12 coups de midi ». Aux côtés de Jean-Luc Reichmann, il a signé une 481ème victoire aujourd’hui mais sans briller, avec 2 erreurs lors du Coup de Maître. Il a remporté 100 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 21 janvier, un place sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte d’Emilien monte ainsi au total de 1.962.165 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a trois indices : une plage, une grenade, et une statut de la justice.

Qui peut bien se cacher derrière cette étoile ? Avec ces indices, sans certitude, on pense à Tom Hanks : la statut de la justice pour « Philadelphia », la grenade pour « Il faut sauver le soldat Ryan », et la plage pour « Seul au monde ».

Noms déjà proposés pour cette étoile : Didier Deschamps, France Gall, Michel Berger



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 21 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+