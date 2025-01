Les 12 coups de midi du 30 janvier : Emilien proche d’un nouveau cap, qui est derrière l’étoile mystérieuse ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 30 janvier 2025, 490ème victoire d’Emilien – Encore et toujours une victoire d’Emilien ce jeudi midi dans « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi a fait une erreur sur le Coup de Maître et a remporté 2.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 30 janvier, l’étoile mystérieuse dévoilée dans environ 12 jours

Emilien voit donc sa cagnotte atteindre le total de 1.986.865 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a désormais 7 indices : un paysage de montagne, une grenade, une statut de la justice, un toboggan, une caravane, une lampe marocaine, et une comète.

Emilien se rapproche de deux caps impressionnants : les 500 victoires et les 2 millions d’euros de gains ! Et il ne reste plus que 48 cases sur l’étoile, qui devrait être dévoilée dans une dizaine de jours.

Qui se cache derrière cette étoile mystérieuse ? D’après les indices, chez Stars-Actu, on penche toujours pour l’acteur américain Tom Hanks. Voici pourquoi :

– La statue de la justice : un clin d’œil à « Philadelphia ».

– La grenade : une référence à « Il faut sauver le soldat Ryan ».

– La comète : en rapport avec « Apollo 13 ».

– Le toboggan : il pourrait évoquer « Toy Story », où Tom Hanks prête sa voix à Woody.

– La caravane : l’acteur était célèbre pour sa caravane personnelle, qu’il utilisait sur tous ses tournages et a vendue en 2021.

– Le cheeseburger : un lien avec la scène chez Burger King dans « Le Terminal ».

– La lampe marocaine : il a tourné le film « Un hologramme pour le roi » au Maroc et a déclaré son amour pour le pays



Noms déjà proposés pour cette étoile : Didier Deschamps, France Gall, Michel Berger, Carlito, McFly

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 30 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+v