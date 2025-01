Les 12 coups de midi du 7 janvier : Emilien se loupe, l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée mercredi

Publicité





Les 12 coups de midi du 7 janvier 2025, 467eme victoire d’Emilien – Plus que 4 cases sur l’étoile mystérieuse ce mardi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Emilien s’est loupé sur 3 questions du Coup de Maître, il n’a rien gagné et n’a donc pas pu proposer de nom !











La cagnotte d’Emilien reste inchangée à 1.895.604 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, on a désormais tous les indices : un stade, un ballon de foot, un cycliste, une vache, un perroquet, un globe terrestre, et des ailes d’ange. Il ne reste plus que 4 cases, elle sera donc entièrement dévoilée demain !

Qui apparait sur cette étoile ? Chez Stars-Actu, on pense que ça pourrait être le youtubeur Inoxtag. Le vélo pour son Paris-Roubais avec Domingo en 2022, le perroquet pour sa vidéo avec Soso le perroquet, la ferme pour sa vidéo dans une ferme, le stade et le ballon de foot car il a joué avec d’autres stars internet, ou encore le globe terrestre car il a parcouru le Monde et a gravi l’Everest.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Isabelle Carré, Denis Brogniart, Isabelle Ithurburu, Lorànt Deutsch, Mireille Matthieu



