Star Academy évaluations du 7 janvier : Franck émeut les profs, Ebony en chaussons, le résumé complet

Star Academy, les évaluations du 7 janvier 2025 – C’est ce matin qu’avaient lieu des évaluations un peu particulières au château de la Star Academy 2024. Cette semaine, les quatre élèves encore en course sont demi-finalistes et il n’y a donc pas de nominations en jeu.





Aujourd’hui, Ebony et Franck passaient « une grande audition » au théâtre devant Michaël Goldman, Sofia, Malika, Marlène et Hugues.







Franck passe le premier. Il a choisi le titre « Heal » de Tom Odell. Il imagine quelque chose de très sobre, avec un ciel étoilé et animé derrière. Il aimerait que l’on voit des étoiles qui brillent, des commettes qui passent. Il voudrait un nuage épais et éclairé au sol. Et il s’imagine seul sur scène. Il explique que ce n’est pas un tableau impressionnant mais ça sera touchant. Les professeurs posent beaucoup de questions et il chante ensuite. Sofia est émue, Hugues et Marlène également.

Quand il rentre au château, Franck est énervé car il s’est loupé dans les temps. Ebony le rassure, c’était très beau et elle pense qu’ils n’ont pas remarqué car ils ne connaissent pas la chanson. Mais Franck n’est pas fier de lui.



Ebony passe ensuite, elle aimerait un tableau sur « Tattoo » de Loreen. Elle s’imagine entourée de danseurs habillés style Cléopâtre, et un décor de pyramide. Elle a imaginé un déroulé en plusieurs temps : un soleil rouge au fond au début de la chanson, un décor de désert de jour puis de nuit. Les profs posent leurs questions, Ebony explique tout avant de chanter. Elle est en chaussons, Sofia lui fait remarquer et lui demande de les enlever. Elle chante très bien mais clairement, les profs semblent moins touchés que pour Franck.

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : Franck a réalisé une évaluation tout en émotion et il a clairement touché les profs. Ebony, c’était propre vocalement mais moins touchant. Et venir à une audition en chaussons pourrait ne pas avoir plu aux professeurs.

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h25 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur myTF1.