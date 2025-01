Les 12 coups de midi : l’élimination d’Emilien ce jeudi avant de décrocher l’étoile mystérieuse ? (VIDÉO)

Publicité





Les 12 coups de midi, l’élimination d’Emilien ce 9 janvier 2025 – Emilien va-t-il être éliminé ce jeudi midi dans le jeu quotidien de TF1 « 12 coups de midi » ? Le Maître de Midi va passer au rouge ce midi, comme révélé par Jean-Luc Reichmann ce matin sur ses réseaux sociaux avec un extrait vidéo exclusif de l’émission du jour.





Sur une question sur les falaises de Bonifacio, en Corse, Emilien va passer au rouge ce jeudi.







Emilien pourrait être éliminé ce jeudi

Après un an et demi de présence dans les 12 coups de midi, Emilien n’aura donc plus son destin entre les mains ce midi. Si son adversaire répond bien à la question du duel, ce sera l’élimination d’Emilien ce jeudi alors que l’étoile mystérieuse est entièrement dévoilée et qu’hier, il n’a pas reconnu Fernando Alonso (voir notre article).

VIDÉO Emilien dans le rouge ce jeudi 9 janvier 2025



Emilien sera-t-il éliminé ce jeudi midi dans « Les 12 coups de midi » ? Réponse ce midi sur TF1 !