« Panda » : la saison 2 inédite débute ce soir sur TF1 (9 janvier)

Panda, vos épisodes inédits du jeudi 9 janvier 2025 – C’est ce jeudi soir que TF1 lance la saison 2 de la série « Panda ». Une série portée par Julien Doré à retrouver chaque jeudi soir à raison de deux épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







« Panda » : présentation de la saison 2

PANDA a enfin fait la paix avec son passé et se sent prêt à attaquer une nouvelle série de défis, principalement pour traquer des criminels, à condition qu’ils ne soient pas trop rapides. Entre meurtres à résoudre et enquêtes à mener, il reste fidèle à son style décontracté : tongs aux pieds, chemises à fleurs, poney à ses côtés et une sérénité presque légendaire… Mais cette fois, l’homme friand de câlins devra faire face à son plus grand défi : l’Amour.

« Panda » : vos deux épisodes du 9 janvier

Episode 1 « Le chant des sirènes » : Une ancienne nageuse, désormais devenue « sirène », est découverte morte, noyée dans un aquarium. Parallèlement, Panda est confronté à la réapparition d’Anouk, son ancienne informatrice et amante. Principalement suspecte dans cette affaire de meurtre, Anouk persuade Panda de son innocence et le supplie de l’aider à se sortir de cette situation, évoquant leur histoire commune…



Episode 2 « Un mariage, un enterrement » : Une scène de guerre dans une villa de luxe ? Non, il s’agissait d’un enterrement de vie de jeune fille qui a viré à un enterrement tout court. À première vue, une chute fatale. Cependant, Panda et Lola réalisent rapidement que la victime a été empoisonnée, accidentellement, au cours de la soirée. Mais alors, qui était réellement la cible du tueur, la mariée ou l’une de ses amies, et pourquoi a-t-il échoué à atteindre sa véritable proie ?

Personnages et interprètes

Avec : Julien Doré (Panda), Ophélia Kolb (Lola), Gustave Kervern (Messina), Hélène Vincent (Thérèse), Maxence Laperouse (Stan), Mathis Bour (Roman), Laure Osseni (Ariane), Vincent Heneine (Elliot), Laëtitia Vercken (Anouk), Théo Frilet (Guillaume), Loris Freeman (Nanthan Galois), Lexie Mermaid (Fanny Galois), Camille Galiana (Ludivine), Anaé Calvo (Lily), Julien Francioli (Vigile), Llorys Pahud-Lefranc (Sacha)