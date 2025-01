Les apprentis aventuriers du 31 janvier : une équipe immunisée, un abandon en vue (résumé + replay épisode 5)

Publicité





Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 5 du vendredi 31 janvier 2025 – C’est parti pour l’épisode 5 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9.





On retrouve les équipes pour le jeu des perles. Tous se donne à fond, ils doivent creuser pour franchir des murs en bambou et passer le plus vite possible la ligne d’arrivée !







L’équipe rose, formée de Giovanni et Hillary, franchit le premier mur en tête et prend de l’avance. Enzo et Colette ne sont pas loin ! Julie et Jordan sont bien aussi. Les roses gardent leur avance et vont au mur suivant les premiers.

Giovanni et Hillary remportent la victoire, les 40 perles, et surtout la protection de Laurent pour la première élimination ! Derrière, c’est serré mais c’est Enzo et Colette qui finissent 2èmes, ils remportent 30 perles. Jean-Pascal et Delphine sont 3èmes et gagnent 25 perles. Jordan et Julie sont 4ème avec 20 perles. Valentin et Perle sont 5ème avec 15 perles, Rémy et Maéva sont 6ème avec 10 perles.



Kévin est à bout de force et baisse les bras, ça énerve Moon. Ils arrivent quand même 7èmes. Jonathan et Joy sont 8èmes. Zizou et Ania sont 9èmes, Anaïs et Eddy sont derniers avec donc aucune perle. Anaïs est vexée et abattue.

Laurent distribue les perles. Les équipent retournent ensuite sur la plage et dans la jungle. Dans la jungle, on décide d’aller chercher des fruits. Et Hillary rassure Eddy et Anaïs : elle est prête à partager ses perles ! Et ils en profitent pour parler stratégies. Anaïs craque et pleure.

Enzo, Jonathan et Valentin ramènent du manioc mais il n’y a toujours pas de feu. Zizou se rapproche déjà de la cloche, Ania le suit pour l’éviter d’abandonner… Mais il veut déjà rentrer chez lui et il pleure. Ils sont plusieurs à lui conseiller de réfléchir. Il décide d’essayer de prendre sur lui mais clairement il doute…

Les apprentis aventuriers, le replay du 31 janvier

Si vous avez manqué l’épisode 4 ce vendredi 31 janvier 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 3 février à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 6.