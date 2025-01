Un Si Grand Soleil du 3 février : Yoann confronte Louis, Flore menace Alain (résumé épisode 1569 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 3 février 2025, spoiler résumé de l’épisode 1569 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 3 février 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Damien entend du bruit à la ferme, Flore pense que c’est des chasseurs. Il lui rappelle qu’il n’a accepté de rester qu’une nuit de plus. Flore espérait le faire changer d’avis mais Damien refuse de la mettre en danger et d’abuser de la gentillesse de Ludo. Flore veut trouver un autre endroit pour le planquer, elle a une idée mais c’est trop tôt pour lui en parler. Elle lui demande de lui faire confiance et lui parle de l’opportunité de rencontrer Tiago. Il accepte.

Elisabeth est avec Alain, elle lui dit que le petit copain de sa fille doit être parti, il peut être soulagé. Mais Alain s’inquiète, Flore est toujours amoureuse.



Louis est avec Laurine, Yoann ne fait que l’appeler. Elle décroche, il ne comprend pas qu’elle disparaisse. Elle est glaciale et lui donne rendez-vous pour le déjeuner avant de raccrocher. Quand Louis repart, il est euphorique dans la rue et découvre qu’il a 15.000 followers. Marc l’appelle et lui demande où il était la veille, il dit qu’il était occupé. Marc lui demande d’au moins le prévenir. Louis lui propose de dîner ensemble, il offre les pizzas pour se faire pardonner.

Ludo retrouve Flore et lui annonce que Damien ne part plus, elle lui a demandé de rester. Ludo pense que c’est une mauvaise idée mais il accepte qu’il reste encore un peu.

Laurine retrouve Yoann, il a prévu des billets pour Barcelone pour se faire un week-end ensemble. Laurine est glaciale et lui annonce que c’est terminé, ils vont s’arrêter là ! Elle avoue avoir rencontré quelqu’un.

Louis est avec Bertier, il se moque de son repas léger. Bertier remarque qu’il a encore dépensé beaucoup plus que prévu. Louis s’en moque alors que Bertier lui remet la carte bleue de sa boite… Il le met en garde mais Louis semble l’écouter qu’à moitié.

Ludo retrouve Damien et lui donne 2.000 euros pour qu’il s’en aille ! Il lui dit que s’il tient à elle, il prend l’argent et il s’en va seul ! Damien refuse de partir et faire souffrir Flore, il lui rend son argent.

Flore a acheté la pâtisserie préférée de Tiago. Elle lui annonce que Damien reste, elle dit que c’est l’homme de sa vie. Tiago ne comprend pas et n’aime pas ça. Elle lui demande encore de le rencontrer mais il ne veut toujours pas.

Yoann vient confronter Louis et lui demande si c’est lui le nouveau mec de Laurine. Il lui dit que oui ! Yoann est choqué et remonté. Louis lui dit que ça ne remet pas en cause de leur collaboration. Mais Yoann refuse, il l’a trahi ! Louis appelle Laurine, il lui parle de la visite de Yoann… Il a perdu son plus gros distributeur.

Elodie confronte Ludo, elle pense qu’il avait envie d’utiliser la dépendance pour retrouver Flore… Ludo lui dit que c’est ça, Flore ne voulait pas que ça se sache.

Laurine donne un tee-shirt de Louis à Boris. Elle lui dit qu’il pourra en avoir autant qu’il veut, elle n’a pas prévu de le larguer. Boris est surpris, Laurine semble sous le charme. Pendant ce temps là, Louis et Thaïs prennent des pizzas. Il lui explique que Laurine fait partie d’une famille bourge, qui est actionnaire de la boite où bosse sa mère. Il se demande ce qu’elle lui trouve.

Flore vient parler à Alain. Elle lui demande de l’aider financièrement pour protéger Damien. Il ne la comprend pas et lui dit qu’il fait n’importe quoi. Il pense qu’il vaut mieux aller voir la police. Flore le menace : s’il va voir les flics, il peut lui dire adieu et dire adieu à Tiago !

