« Les enquêtes du commissaire Van der Valk » du 5 janvier : votre épisode inédit ce soir sur France 3

Publicité





« Les enquêtes du commissaire Van der Valk » du 5 janvier 2025 – Ce dimanche soir, France 3 lance la diffusion de la saison 3 inédite de sa série « Les enquêtes du commissaire Van der Valk ». Au programme aujourd’hui, l’épisode 1 intitulé « Liberté à Amsterdam ».





Rendez-vous dès 21h05 sur France 3 et bien sûr en avant-première puis replay sur France.TV







Publicité





« Les enquêtes du commissaire Van der Valk » du 5 janvier : votre épisode « Liberté à Amsterdam »

Casper Yuliani, récemment sacré champion de free-running, s’apprête à quitter Amsterdam avec sa petite amie Marian pour participer à un championnat à Paris. Cependant, leur voyage tourne au drame lorsqu’un tireur s’en prend à leur voiture, entraînant la mort de Casper.

Avec Patrick Aliev (Casper Yuliani), Rita Bernard Shaw (Sanne Van Arle), Josh Bolt (Gert Holst), Thoren Ferguson (Lenny Holst), Simone Giel (Marian Segers), Loes Haverkort (Lena Linderman), Mike Libanon (Cliff Palache), Roger Jean Nsengiyumva (Milton Paul), Loek Peters (Greg Yuliani), Sieger Sloot (Titus Van Der Beek), Peter Van Heeringen (Frank le sans-abri)



Publicité





À propos

Retour à Amsterdam, ville éclatante d’intellect et d’art, mais aussi marquée par une face sombre et criminelle. Le commissaire Piet Van der Valk et son équipe s’apprêtent à explorer l’univers du free-running, à réfléchir sur les concepts de restitution et de rédemption, et à affronter des passionnés de magie pour élucider trois nouvelles affaires intrigantes.