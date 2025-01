« Les rencontres du Papotin » avec Matthieu Ricard ce soir sur France 2 (11 janvier)

Publicité





« Les rencontres du Papotin » du 11 janvier 2025 – Nouveau numéro inédit des « Rencontres du Papotin » ce samedi soir sur France 2. Pour ce nouveau numéro, retrouvez les journalistes atypiques des Rencontres du Papotin pour une interview sans filtre de Matthieu Ricard.





« Les rencontres du Papotin » du 11 janvier 2025 : Matthieu Ricard face à la rédaction du Papotin

Il y a plus de 50 ans, Matthieu Ricard a choisi de transformer radicalement sa vie en devenant moine bouddhiste tibétain. Ce retrait, à la fois physique et spirituel, a enrichi ses nombreux ouvrages et essais, qui ont rencontré un large succès auprès du public français. De passage en France, il a accepté de se rendre à la rédaction du « Papotin ». Lors de cette rencontre exceptionnelle, il a partagé sa vision du monde, ses clés pour une vie harmonieuse, et répondu sans détour aux questions des journalistes, notamment sur son rapport à la modernité et aux femmes. Avec « Le Papotin », décidément, tout peut être dit !

Les rencontres du Papotin, rappel du principe

Ce magazine d’entretiens atypiques, conçu par Éric Toledano et Olivier Nakache et réalisé par Henri Poulain, reflète l’esprit du journal Le Papotin. La rédaction de ce dernier, composée de 40 à 50 jeunes journalistes non professionnels présentant des troubles du spectre autistique, est à l’origine de ce projet. Chaque épisode, animé par Julien Bancilhon, met en lumière une personnalité singulière, offrant une interview sans filtre et sans la présence d’un animateur vedette. Les règles de cette rencontre sont simples : « Au Papotin, tout peut être dit, mais surtout, tout peut arriver ! »

Les rencontres du Papotin, un rendez-vous à retrouver régulièrement sur France 2, le samedi à 20h30.