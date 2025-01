Plus Belle La Vie du 13 janvier 2025 : Eric prêt à se marier, Vadim arrêté (résumé + extrait vidéo épisode 245 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 13 janvier 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 245 de PBLV – Eric est prêt à tout pour Bahram cet après-midi dans « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pendant ce temps là, la police arrête Vadim !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 13 janvier 2025 – résumé de l’épisode 245

Morgane décide d’attraper le serpent elle-même, malgré les protestations d’Ariane, qui préfère attendre les pompiers. Ignorant ses avertissements, Morgane réussit finalement à maîtriser l’animal, ce qui pousse Ariane à la féliciter. Au commissariat, Patrick reproche à Morgane d’avoir pris des risques inutiles en agissant sans attendre les pompiers. Ils enchaînent ensuite sur l’affaire en cours. Charlotte appelle Patrick pour l’informer que Wesley a été tué par un objet contondant : il s’agit donc d’un meurtre.

A la résidence, Nisma confronte Vadim au sujet du meurtre récent, mais il reste indifférent, allant même jusqu’à la provoquer en plaisantant sur le serpent. Lorsque Vadim insinue que Wesley pourrait être celui qui l’a agressé. Nisma est troublée quand Vadim l’interroge sur sa capacité à commettre un meurtre…



Publicité





Ariane et Morgane poursuivent leur enquête, interrogeant des témoins. Morgane se souvient d’un motard aperçu plus tôt et donne une partie de la plaque d’immatriculation. Charlotte annonce avoir trouvé une empreinte digitale pertinente. Peu après, la police intervient alors que Vadim et Nisma sont ensemble. Ariane procède à l’arrestation de Vadim : les empreintes de Wesley ont été retrouvées chez lui, confirmant son implication dans le meurtre.

Pendant ce temps, Kilian interroge Thomas sur son état. Ce dernier affirme aller bien, mais Kilian remarque qu’il porte toujours son alliance, signe qu’il n’a pas complètement tourné la page… Au cabinet médical, Jennifer propose un café à Gabriel et s’enquiert de son moral. Gabriel confie que se concentrer sur le travail l’aide à tenir le coup. Lorsqu’il réalise qu’il a oublié un dossier à l’appartement, Jennifer propose d’aller le récupérer. Cependant, Gabriel insiste qu’il n’a pas peur de croiser Thomas, affirmant qu’ils ont appris à gérer leurs crises. Il pense que Thomas hésite à divorcer et qu’ils pourraient surmonter leurs différends…

Gabriel retourne à l’appartement pour récupérer son dossier. Thomas, froid et distant, lui reproche de ne pas prévenir avant de venir. Gabriel remarque que Thomas ne porte plus son alliance et trouve cela radical. Thomas lui explique que cette bague ne représente plus rien et qu’il est temps pour eux de divorcer. Malgré les sentiments de Gabriel, Thomas affirme que c’est trop tard. Plus tard, Samuel retrouve Gabriel, qui tente maladroitement de retirer son alliance. Bouleversé, Gabriel évoque le choc de voir Thomas retirer la sienne et réalise qu’il ne l’aime plus.

De son côté, Eric discute avec Bahram de la possibilité d’un mariage blanc pour éviter son expulsion. Bahram, bien conscient des risques, hésite. Eric lui explique qu’il pourrait encourir une amende de 15 000 euros et une peine de prison. Bahram, touché par l’offre, remercie Eric mais lui demande du temps pour réfléchir. Plus tard, Eric parle de la situation à Blanche, qui tente de le dissuader de se mettre en danger. Elle souligne les risques juridiques et lui propose de réfléchir à une autre solution. Mais Eric reste ferme, rappelant que Bahram lui a sauvé la vie, tout en niant ressentir des sentiments pour lui.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Aya entre la vie et la mort, les résumés jusqu’au 31 janvier 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 13 janvier 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.