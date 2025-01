Plus belle la vie spoiler : Morgane est-elle morte ? Réponse et gros rebondissement !

Publicité





L’épisode d’aujourd’hui de votre « Plus belle la vie, encore plus belle » s’est fini sur un drame : Idriss s’est retourné sur Morgane et lui a tiré dessus avant de partir avec Mickaëla ! Mais Morgane est-elle morte et Idriss l’a-t-il vraiment trahie ? Réponse !











Rassurez-vous, dans l’épisode de lundi, Morgane n’est pas morte. Patrick découvre qu’elle portait un gilet par balle et elle reprend connaissance. Idriss ne l’a pas trahie, ils avaient prévu de faire ça pour qu’Idriss gagne définitivement la confiance de Mickaëla !

Patrick, qui n’était pas du tout au courant, n’en revient pas. Il a eu très peur et pense qu’ils sont allés trop loin. Mais Morgane le rassure : Idriss est équipé d’un traceur ! Sauf que Mickaëla se débarrasse du téléphone d’Idriss équipé du traceur… Il est désormais en grand danger !

