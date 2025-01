Plus Belle La Vie spoilers : Jean-Paul soutient Léa, des départs, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 6 au 10 janvier 2025)

Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 6 au 10 janvier 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par les départs de Baptiste, Emma et Mathis alors que Thomas a pris la décision de divorcer de Gabriel.







Publicité





Pendant ce temps là, le premier anniversaire du Mistral se prépare. Et Léa finit par révéler sa maladie à Jean-Paul, qui est anéanti mais la soutient.

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 6 au 10 janvier 2025

Lundi 6 janvier 2025 (épisode 240) : C’est une rentrée chargée chez les Marci. Pour Léa aussi, tandis qu’elle continue de garder son secret pour elle. A la résidence, Steve fait part de ses bonnes résolutions à Morgane et Apolline.

Mardi 7 janvier 2025 (épisode 241) : Riva est entraîné dans une spirale infernale dont il peine à sortir. Une dure nouvelle vient secouer Jean-Paul. Au commissariat, Morgane exprime quelques frustrations dans son rôle de référente en protection animale.

Mercredi 8 janvier 2025 (épisode 242) : La fête des un an du Mistral se prépare. De son côté, Vadim a rendez-vous avec un mystérieux inconnu. Au Pavillon des fleurs, l’annonce que viennent de recevoir Blanche et Eric, rend ce dernier incontrôlable.

Jeudi 9 janvier 2025 (épisode 243) : Une personne manque à l’appel quand sonne le départ. Au Mistral, Morgane doit déterminer la provenance de l’animal retrouvé. Choquée, Apolline n’arrive toujours pas à croire ce qu’elle vient d’apprendre.

Vendredi 10 janvier 2025 (épisode 244) : Grâce à de nouveaux éléments, Morgane et Ariane continuent de mener l’enquête. Chez les Nebout, Lucie fait sa forte tête. Tandis qu’Eric doit faire part d’une bonne nouvelle à Blanche, cette dernière douche ses espoirs.



Publicité





VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 6 au 10 janvier 2025

La Bande Annonce du retour de #PBLV le 6 janvier pic.twitter.com/2sB1FFcOvt — Léa Nebout-Boher 💍❤️ (@leapblv_) January 1, 2025

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…