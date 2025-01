Quotidien du 15 janvier 2025 : Timothée Chalamet et les invités de Yann Barthès ce soir

Publicité





Quotidien du 15 janvier 2025, les invités – Ce mercredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 15 janvier 2025

➤ Timothée Chalamet est l’invité exceptionnel de Quotidien à l’occasion de la sortie du film « Un parfait inconnu », en salles le 29 janvier.

Synopsis : New York, au début des années 60. En pleine effervescence musicale et culturelle, un jeune homme de 19 ans, énigmatique et talentueux, quitte son Minnesota natal pour s’installer dans le West Village, armé de sa guitare et d’un don exceptionnel.



➤ autres invités non communiqués

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mercredi 15 janvier 2025 à 19h25 sur TMC.