Star Academy, Charles s’exprime : « Marine et Ebony méritent le respect »

Dans une démarche pleine de bienveillance et de responsabilité, Charles, demi-finaliste très apprécié de la dernière saison de la Star Academy, a appelé à mettre un terme au cyber-harcèlement visant Marine et Ebony, respectivement gagnante et finaliste.





C’est sur son compte Instagram que Charles a choisi de partager un message fort, accompagné d’une photo souvenir de l’aventure.







« Cette aventure exceptionnelle mérite d’être célébrée dans la joie et la bienveillance. Marine et Ebony sont nos stars, vos stars, et chacune mérite votre respect. » a-t-il écrit.

Le chanteur a également rappelé combien cette expérience télévisuelle avait été unique et enrichissante pour l’ensemble des candidats, soulignant l’importance de conserver un esprit positif et solidaire autour du programme.



Cette prise de parole intervient après que plusieurs messages haineux et critiques injustifiées aient visé les deux jeunes artistes sur les réseaux sociaux. Des attaques qui ternissent l’élan de bonne humeur et de convivialité généralement associé à la Star Academy.

Les internautes ont été nombreux à saluer le geste de Charles, certains qualifiant son message de « mature et inspirant ». Beaucoup espèrent que cette initiative contribuera à sensibiliser davantage le public à l’impact du cyber-harcèlement et à encourager un usage plus respectueux des réseaux sociaux.

La Star Academy, emblème de la scène musicale télévisée, continue d’être un véritable tremplin pour de jeunes talents. Toutefois, cette affaire rappelle que la lumière des projecteurs peut parfois s’accompagner d’ombres qu’il est crucial de dissiper.