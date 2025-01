« Itinéraire pour l’enfer » : votre téléfilm inédit ce 28 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Itinéraire pour l’enfer » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 28 janvier 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mardi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Itinéraire pour l’enfer ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Itinéraire pour l’enfer » : l’histoire, le casting

Emma est une jeune étudiante passionnée de danse, en conflit profond avec sa mère, Hilary, au sujet de son avenir. Pour échapper à cette situation, elle quitte la maison et s’installe chez son amie Katy. Là, elle rencontre leur voisin Rick, un jeune homme charmant, issu d’une famille aisée. Mais quand Charles, le père de Rick, en a assez du comportement débauché de son fils, il décide de couper ses finances, ce qui pousse Rick à commettre un acte irréparable : il tue son père, pris de rage. Pris de panique, il s’enfuit. En chemin, il croise Emma et, tout sourire, réussit à la convaincre de le conduire à l’aéroport. Cependant, sur la route, Rick perd le contrôle de ses nerfs. Emma lui demande de sortir de la voiture, mais Rick, armé d’un couteau, la menace et la force à reprendre la route. Une course folle et dangereuse s’engage alors…



Avec : Veronica Ramirez (Emma Moreno), Luke Charles Stafford (Rick Frye), Chala Savino (Hillary Moreno), Gabriella Gonzalez Biziou (La détective Ramirez)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Prisonnière dans ma maison ».

« Prisonnière dans ma maison » : l’histoire et le casting

Un voleur perd sa femme et son enfant lorsqu’il est incarcéré pour purger sa peine de prison.

Avec : Josie Davis (Ann Marie), Ryan Paevey (Draven), Daniel R. Hill (Jerry), Kaleigh Rivera (Taylor), James J. Fuertes (Chris)