Star Academy du 14 janvier 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 14 janvier 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy. Retour sur la journée de lundi des académiciens.





La journée commence par les répétitions des évaluations pour Franck et Ebony. Et les évaluations commencent, ils doivent chanter « All of me » de John Legend en mode battle.







Ebony passe la première. Franck passe ensuite. Pour Michaël, c’est difficile de les départager : c’était dentelle contre dentelle ! Sofia salue la grande maitrise de la voix d’Ebony mais pas assez d’émotion. Elle salue la prise de risque de Franck. Hugues parle de petites imperfections chez Franck mais il lui a donné les frissons.

Place ensuite à la battle de danse. Franck repart en pensant qu’il a été nul ! Malika a passé un bon moment, elle a trouvé que pour Ebony c’était très varié. Ça l’était moins pour Franck. Les profs ont tous préféré Ebony mais ils saluent les progrès de Franck.



Michaël conclut que Franck était un peu au dessus sur le chant et Ebony sur la danse. Au moment d’annoncer le verdict, Michaël explique à Ebony et Franck que c’est Ebony qui a gagné ces évaluations. Elle choisit de faire revenir Charles pour un duo.

Marine est contente pour Ebony et ravie du retour de Charles.

Place ensuite au cours de théâtre avec Hugues. Ils font des impros avec des costumes.

Lucie et Fanny viennent ensuite annoncer aux 3 académiciens les artistes qui seront présents sur la seconde demi-finale : Youssou N’Dour, Marc Lavoine, Zaz, et Cats on Trees.

Ebony appelle sa mère. Elle la félicite pour son prime et elle l’encourage pour sa demi-finale.

Julien Sebbag, chef cuisinier, vient au château pour partager un moment avec les trois élèves. Ils cuisinent ensemble et mangent ensemble avant de lui faire visiter le château.

Dans son lit, Ebony pleure en écoutant un titre de Camille Lellouche. Et tout le monde va se coucher !

Star Academy, demi-finale 2 : qui doit aller en finale ?

Star Academy, le replay de la quotidienne du 14 janvier

