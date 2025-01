C à vous du 14 janvier 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 14 janvier 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 L’abbé Pierre visé par neuf nouvelles accusations de violences sexuelles. On reçoit Adrian Jaouen, journaliste, réalisateur de l’Envoyé Spécial « Les démons de l’abbé Pierre » diffusé jeudi 16 janvier sur France 2

🔵 Déclaration de politique générale de François Bayrou : que faut-il en retenir ? On en parle avec Pascal Perrineau, politologue, professeur des Universités à Sciences Po



🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Le rappeur SDM pour son album “À la vie à la mort” et sa tournée dans toute la France dont les 24 et 25 février à l’Accor Arena Paris

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Jacky Ribault, chef-propriétaire du restaurant “L’Ours” à Vincennes (Val-de-Marne)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Marina Foïs et Christophe Honoré pour la pièce de théâtre “Les idoles” à partir du 18 janvier au théâtre de la Porte Saint-Martin; et Bernard-Henri Levy pour son livre “Nuit blanche”

