Star Academy du 2 janvier 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 2 janvier 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy. Retour sur la journée de mercredi des académiciens.











Place au cours d’expression scénique avec Marlène. Ils doivent se confier autour des dessins qu’elle leur a demandé de faire. Un exercice difficile, les élèves sont émus et pleurent.

Ils enchainent avec le cours de danse de Malika. Et Michaël vient pour annoncer le résultat des évaluations de chant : Ebony est immunisée et se qualifie pour les demi-finales ! Franck est 2ème et Marine 3ème.

Fanny et Lucie arrivent pour répartir les chansons du prime : Ebony va chanter avec Clara Luciani « Coeur ». Gaëtan Roussel chantera « Je t’emmène au vent » avec Charles, Ulysse et Styleto « Faut que tu m’aimes », Marine avec Héléna sur « Mauvais garçon », Franck avec MC Solaar sur « Bouge de là ».



Soirée jeux pour les élèves. Ils doivent relever des défis.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 2 janvier

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.