Star Academy du 4 janvier 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi 4 janvier 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy. Retour sur la journée de vendredi des académiciens.











Publicité





Direction le plateau du prime pour les répétitions. Ça commence avec la chauffe vocale avec Fanny.

Ils répètent ensuite une collégiale avec la participation de Hugues. Et Héléna retrouve Marine pour un duo sur « Mauvais garçon ».

Charles répètent son solo sur « Rise like a phoenix ». Et Marine enchaine avec « I am what I am ».



Publicité





Ebony et Charles rentrent les premiers au château. Ebony a un cours particulier avec Marlène et travaille « L’hymne à l’amour » pour le prime.

Sur le plateau, Ulysse répète « Faut que tu m’aimes » avec Styleto. Et Franck répète « Pour ne pas vivre seul ».

Au château, Charles et Ebony ont un cours de sport avec Ladji. Et les autres rentrent à leur tour. Charles avoue ne pas être bien. Une soirée gaufres les attend !

Ulysse appelle sa soeur, qui est ravie qu’il chante avec Styleto. Et les nommés font leurs valises avant d’aller se coucher !

Qui doit rester ? Charles Ulysse Marine Franck Résultats Vote

Star Academy, le replay de la quotidienne du 4 janvier

Rendez-vous ce soir à 21h10 pour le prime et demain à 16h15 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.