Star Academy : le single de Marine « Ma faute » fait un carton

Marine, la talentueuse gagnante de la saison 2024 de la Star Academy, connaît un succès fulgurant avec son premier single « Ma faute ». Le titre, initialement sorti en mai 2022, a récemment atteint des sommets impressionnants : plus de 4 millions de streams (en cumulé, version 2022 et version 2025) sur Spotify, une première place sur iTunes, et 770 000 vues sur YouTube.











Cette ballade mélancolique, écrite et composée par Marine elle-même, aborde des thèmes universels tels que la rupture et la résilience. Enregistrée initialement dans sa chambre avec l’aide de son père, la chanson a bénéficié d’une nouvelle version retravaillée avec des professionnels de l’industrie musicale, notamment Praa, Igit et Jeoffrey Dandy. Cette collaboration a permis d’enrichir le morceau tout en conservant son essence émotionnelle.

Le parcours de Marine au sein de la Star Academy a largement contribué à la popularité de « Ma faute ». Ses performances remarquables ont conquis le public au fil des semaines. Lors de la finale, elle a interprété son single en direct, offrant une prestation émouvante qui a touché de nombreux spectateurs.

Avec « Ma faute », Marine démontre sa capacité à transformer une expérience personnelle en une œuvre universelle qui résonne auprès d’un large public. Ce succès prometteur laisse entrevoir une carrière musicale brillante pour la jeune artiste.



Ecoutez la version 2025 de « Ma faute »