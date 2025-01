Plus Belle La Vie du 30 janvier 2025 : Morgane trompe Jules (résumé + extrait vidéo épisode 258 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 30 janvier 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 258 de PBLV – Morgane va tromper Jules avec Idriss aujourd'hui dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». De son côté, Patrick s'inquiète…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 30 janvier 2025 – résumé de l’épisode 258

Jules surprend Morgane à la sortie d’un hôtel et la confronte. Agacée, elle lui lance que ce n’est pas le moment, l’insulte et lui ordonne de dégager. L’échange est interrompu par l’arrivée de Mickaëla. Morgane en profite pour prétendre que Jules était juste un gros lourd. Déconcerté, il s’éloigne, sous le choc. Peu après, Morgane donne une avance à Mickaëla, qui s’étonne. Morgane évoque le sauvetage de trois serpents la semaine dernière, mais Mickaëla y voit un vol et, furieuse, la gifle. Elle annule tout et quitte les lieux.

Plus tard, Jules retrouve Morgane, qui veut s’expliquer. Elle lui confie être en infiltration, mais il ne la croit pas et lui reproche son comportement en pleine rue. Il évoque également Steve, qui l’a vue embrasser un autre homme. Morgane tente de lui faire comprendre que tout n’est pas ce qu’il semble, mais Jules tranche : c’est terminé.



De son côté, Mickaëla retrouve sa complice et parle des serpents volés par Morgane. Elle regrette que cette dernière ait donné l’argent au lieu de le garder. Mais bientôt, tout sera fini : ce dernier coup leur permettra de partir. Pourtant, elle reste méfiante—Idriss pourrait chercher à les doubler.

Patrick retrouve Ariane : toujours aucune piste sur le fameux tatouage. En revanche, il a eu des infos sur la fiole retrouvée, utilisée par cinq cliniques vétérinaires. Il s’inquiète de l’absence de nouvelles de Morgane, mais elle finit par l’appeler : l’opération est prévue pour le lendemain. Patrick craint un échec, mais Ariane se veut rassurante.

À l’hôtel, Morgane est avec Idriss. Il perçoit son malaise et lui demande ce qui ne va pas. Elle élude, prétend être juste fatiguée. Mais Idriss voit bien qu’elle est troublée. Il tente de la réconforter… puis l’embrasse. Morgane ne le repousse pas.

Au Mistral, les deux agresseurs retrouvent Aya. Kilian intervient, leur ordonne de la laisser tranquille et s’en prend à l’un d’eux, les forçant à partir… Du moins, en rêve. En réalité, Kilian ressasse la scène dans sa tête. Thomas le rassure : il a fait ce qu’il a pu. Mais Kilian culpabilise. Il s’en veut de ne pas avoir agi sur le moment, il avoue qu’il a eu peur. Thomas lui rappelle que c’est mieux ainsi : sinon, il serait peut-être en prison. Plus tard, Kilian propose à Aya de rentrer ensemble, mais elle refuse, prétextant que son frère l’attend. Il se demande si elle l’évite. Elle répond qu’ils passent déjà la journée ensemble au travail, mais Kilian insiste : dès qu’ils peuvent être seuls, elle s’éloigne. Il finit par avouer qu’il a peur de la perdre, car il l’aime. Aya admet qu’elle lui en veut encore, mais assure que ça finira par passer. Puis elle s’éloigne, laissant Kilian en larmes.

À la résidence, Mirta fait appel à un technicien pour réparer la climatisation bloquée à 27 degrés. Steve affirme savoir comment c’est arrivé. Vadim les rejoint et reproche à Mirta de ne pas avoir été joignable. Il lui rappelle qu’elle peut remercier Steve, sans quoi elle aurait frôlé la faute professionnelle. La climatisation réparée, Mirta remercie Robert. Elle décide de rester à la résidence pour la nuit, consciente d’avoir failli à son travail. Robert évoque Yolande, et Mirta confie que sa fille est partie à l’étranger, la laissant s’occuper de ses petits-enfants.

Plus tard, Robert décide de postuler comme agent de maintenance à la résidence. Steve, ayant surpris la conversation, comprend qu’il veut travailler avec Mirta et lui demande si elle est au courant. Robert répond que ce sera une surprise… mais Steve doute que ce soit une bonne idée. Plus tard, Mirta retrouve Robert pour aller dîner ensemble.

