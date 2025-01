« Star Academy : Les coulisses du château », c’est cet après-midi sur TF1 (26 janvier 2025)

Publicité





« Star Academy : Les coulisses du château » documentaire inédit ce dimanche 26 janvier 2025 – Au lendemain de la grande finale de la Star Academy et la victoire de Marine, cet après-midi TF1 diffuse le documentaire inédit « Star Academy : après la vie de château ».





A découvrir dès 16h10 sur TF1, puis en replay sur TF1+.







« Star Academy : Les coulisses du château », présentation

Le lendemain de la grande finale, plongez dans un documentaire exclusif qui retrace les moments forts de l’aventure des académiciens de la promotion 2024. Pendant trois mois, ils ont vécu une expérience unique, et pour la première fois, vous aurez accès aux secrets du célèbre château de Dammarie-les-Lys.

Explorez l’envers du décor : les coulisses du tournage, les instants hors caméra et les secrets des préparatifs. Les professeurs, eux aussi, se dévoilent sous un nouvel angle. Des évaluations au château aux primes en direct, suivez-les pas à pas : découvrez leur stylisme, leurs rituels et leurs moments de complicité au Studio 217. Cette saison met également en lumière Sofia Morgavi, nouvelle figure du corps professoral, et son quotidien pendant ces semaines intenses.



Revivez la victoire émouvante d’Emma, sauvée par le public, et partagez sa joie à l’idée de participer à la tournée. Enfin, vivez un moment exceptionnel : les académiciens découvrant pour la première fois le tour bus, leur future maison pour cette aventure unique sur les routes de la tournée !