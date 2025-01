Enquête Exclusive du 26 janvier : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 26 janvier 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s'agit d'un inédit avec pour thème « Ukraine : une jeunesse sacrifiée ? ».













Enquête Exclusive du 26 janvier 2025 : votre émission en résumé

Cela fait bientôt trois ans que la jeunesse ukrainienne grandit sous les bombes. Trois années durant lesquelles Charles Comiti, notre reporter, a suivi ces jeunes qui rêvent d’un avenir dans un pays libre, loin des tranchées. De ses voyages à travers l’Ukraine, jusqu’au front de Kharkiv, il a rapporté un documentaire poignant.

Alors que les combats s’intensifient, avec près de 500 000 morts et blessés, et une mobilisation qui s’essouffle, il nous livre les récits de Napoléon, Plombir, Timur, Hannah, et bien d’autres. Des existences fragiles, parfois suspendues à un fil.



Sur le front de l’Est, en février 2023, Plombir, un volontaire de 26 ans originaire de Kryvyï Rih, était prêt à tout sacrifier pour défendre son pays. Aujourd’hui, il figure parmi les 40 000 amputés de guerre ukrainiens après avoir sauté sur une mine.

Hannah, 15 ans, fait partie des cinq millions d’élèves déscolarisés. Son logement ayant été détruit en début de conflit, elle a survécu en enchaînant abris souterrains et logements précaires. Avec sa mère, elle vit dans la peur constante d’une offensive russe à Kharkiv, la deuxième plus grande ville du pays.

Jeune père, Napoléon n’a presque jamais vu son fils de trois ans. Engagé peu après l’invasion russe, il ne rentre que rarement chez lui. Le journaliste l’a suivi sur le front avant que son bataillon ne soit décimé, puis l’a retrouvé lors des funérailles de ses camarades et d’un trop bref retour à la vie civile.

À 26 ans, Timur a choisi une autre voie. Refusant de combattre, il a fondé une association de bénévoles pour venir en aide aux habitants de la région de Kharkiv. Chaque jour, il risque sa vie sous les bombardements pour évacuer les derniers résidents, souvent des personnes âgées, des villages fantômes proches du front.

Cependant, à l’approche du troisième anniversaire de l’invasion russe, la ferveur des jeunes générations pour défendre leur territoire s’amenuise. En mai 2024, le gouvernement de Volodymyr Zelensky a adopté une loi visant à mobiliser 300 000 nouvelles recrues. L’âge des convocations est passé de 27 à 25 ans, et des sanctions ont été instaurées contre ceux qui fuient la conscription.

Parmi eux, Max, 28 ans, a accepté de partager son témoignage, illustrant une réalité de plus en plus répandue.

« Enquête exclusive », c'est ce soir dès 23h10 sur M6.