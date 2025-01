Star Academy : où et à quelle heure voir Marine ce mardi dans le Pas de calais ?

Publicité





C’est la semaine de la première demi-finale à la Star Academy 2024. Et aujourd’hui, Marine rentre chez elle, dans le Nord, le temps d’une journée. Elle a quitté le château de Dammarie-les-Lys ce matin vers 10h.





Vous avez envie d’aller voir Marine et vous vous demandez où et à quelle heure ça se passe ? On vous dit tout !







Publicité





Marine sera aujourd’hui à Arras ! Le rendez-vous est donné ce mardi 7 janvier 2025 à partir de 18h place des héros, en face du beffroi de Arras. Marine, qui était surexcitée à l’idée de retrouver les siens, devrait être en grande forme.

Star Academy, demi-finale : qui doit aller en finale ?

Qui doit aller en finale ?

Publicité



Charles Marine Résultats Vote

Toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver TF1+.