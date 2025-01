Demain Nous Appartient du 7 janvier : Aurore et Achille au commissariat (résumé + vidéo épisode 1852 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 7 janvier 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1851 de DNA – Aurore et Achille se sont faits tirer dessus hier soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Ce soir, ils sont au commissariat et tout le monde doit faire mine de ne pas connaitre Aurore !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1







Demain nous appartient du 7 janvier 2025 – résumé de l’épisode 1851

Aurore et Achille sont convoqués au commissariat après avoir été pris pour cible lors d’une fusillade en pleine rue la veille. Au poste de police, une véritable comédie se met en place pour préserver la couverture d’Aurore. Nordine et Manon redoublent d’efforts pour éviter tout faux pas. Heureusement, Achille ne semble, pour l’instant, se douter de rien…

Confrontés à la détresse de William, Soizic et Samuel unissent leurs forces pour tendre un piège à Aurore… Pendant ce temps, Alex égarant un objet précieux, provoque la colère de Sébastien, tandis qu’Alain profite habilement de la situation.



VIDÉO Demain nous appartient du 7 janvier – extrait de l’épisode

