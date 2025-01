Plus Belle La Vie du 7 janvier 2025 : Léa parle à Jean-Paul (résumé + extrait vidéo épisode 241 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 7 janvier 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 241 de PBLV – Léa décide de dire la vérité à Jean-Paul aujourd’hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Elle lui annonce qu’elle a une tumeur au cerveau, Jean-Paul reste fort devant sa femme mais craque face à Ariane.





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 7 janvier 2025 – résumé de l’épisode 241

Gabriel présente ses excuses à Thomas pour son absence de la veille et propose de lui offrir quelque chose en guise de réconciliation. Baptiste et Emma, présents, encouragent Thomas à accepter et Gabriel révèle qu’il a acheté le bateau de Roland. Intrigué, Baptiste questionne Gabriel, qui finit par avouer ce qu’il avait vendu le bateau de Roland dans le dos de Thomas. Il explique qu’il se bat pour sauver son couple. Thomas, furieux, lui reproche de ne penser qu’à lui et d’impliquer les enfants dans leurs conflits, avant de quitter la pièce en claquant la porte.

Emma suit Thomas pour tenter de le calmer. Elle pense que Gabriel voulait bien faire, mais Thomas lui confie qu’il voulait justement attendre un meilleur moment pour annoncer qu’il souhaite divorcer. Il exprime son exaspération face au comportement de Gabriel, lui reprochant tout ce qu’il a dû supporter. Emma le trouve dur, mais Thomas reste ferme. De son côté, Gabriel se confie à Baptiste. Il espérait que racheter le bateau aiderait à réparer les choses. Il révèle que Thomas lui a annoncé son intention de divorcer deux semaines plus tôt et qu’il semble déterminé à aller jusqu’au bout.



Gabriel se retrouve dans une situation délicate. Il examine un homme dans un cercle de jeux et le patron lui rappelle leur « accord » et le menace de tout révéler à Thomas s’il ne respecte pas leurs termes. Plus tard au Mistral, Gabriel s’excuse à nouveau auprès de Thomas, qui reconnaît avoir surréagi. Thomas propose une thérapie de couple, que Gabriel accepte avec enthousiasme, prêt à tout pour sauver leur relation. Ils décident de commencer immédiatement avec une thérapeute recommandée. Chez la psy, Thomas évoque son désir d’adopter, tandis que Gabriel explique ses propres sentiments. Gabriel avoue avoir pensé qu’il ne rendait plus Thomas heureux, ce que Thomas confirme en partie, provoquant une réaction intense de Gabriel. Les deux hommes laissent éclater leurs émotions et pleurent ensemble.

Au commissariat, Ariane reçoit un appel concernant un receleur de montres et se prépare à intervenir. Morgane insiste pour l’accompagner, affirmant qu’elle connaît bien le sujet, mais une dame arrive pour demander de l’aide concernant son chat. Ariane laisse Morgane, référante animale du commissariat, s’en occuper, lui rappelant que ces tâches font aussi partie du métier. Plus tard, au commissariat, Morgane interroge Ariane sur sa décision de ne pas la laisser intervenir. Ariane lui explique que ce n’était pas une question de capacité, mais de contexte, et lui conseille de ne pas brûler les étapes. Plus tard, Morgane confie à Jules qu’elle se sent inutile dans son travail, mais il la rassure en lui expliquant que tout vient avec le temps.

Pendant ce temps, Jean-Paul retrouve Léa au restaurant et, inquiet, lui demande s’il a oublié une date importante. Léa le rassure, mais décide de lui parler de ses problèmes de santé. Elle lui confie qu’elle a une tumeur au cerveau et qu’elle doit voir un oncologue. Jean-Paul, bouleversé mais déterminé, lui promet qu’ils surmonteront cette épreuve ensemble et l’assure de son soutien.

Au commissariat, Ariane trouve Jean-Paul bouleversé. En pleurs, il lui confie qu’il a peur de perdre Léa. Ariane propose un pacte : il pourra venir se confier à elle dès qu’il en ressentira le besoin, afin de rester fort pour sa famille. Elle lui assure qu’ils surmonteront cette épreuve ensemble, et Jean-Paul la remercie, reconnaissant de l’avoir dans sa vie.

VIDÉO Plus belle la vie du 7 janvier 2025 – extrait vidéo

