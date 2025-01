« TF1 50 ans ensemble » : votre documentaire inédit ce soir sur TF1 (21 janvier 2025)

Publicité





« TF1 50 ans ensemble » au programme TV du mardi 21 janvier 2025 – Ce soir à la télé, TF1 diffuse le documentaire inédit « TF1 50 ans ensemble » à l’occasion des 50 ans de la chaîne.





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en replay sur TF1+.







« TF1 50 ans ensemble » du 21 janvier 2025, présentation

Isabelle Ithurburu et Gilles Bouleau vous emmènent pour près de 2h30 à travers cinq décennies d’actualités marquantes et de programmes cultes, retraçant ainsi l’histoire des Français et de leur société. Plus qu’un retour sur l’histoire de TF1, ce documentaire est un voyage dans le temps, raconté à travers des archives mémorables, des images rares, et des moments d’émotion partagés.

De l’Amoco Cadiz à l’incendie de Notre-Dame, en passant par la victoire de Yannick Noah à Roland Garros en 1983, les sacres des Bleus en Coupe du Monde, ou encore la mort de Lady Diana et la tempête du siècle, chaque événement évoque le parfum de son époque. L’évolution des technologies, comme l’arrivée d’Internet ou le passage à l’an 2000, se mêle aux souvenirs collectifs.



Le documentaire met également en lumière les débuts parfois inattendus de stars comme Nikos Aliagas, Denis Brogniart, Dorothée ou Arthur. Il revisite les émissions emblématiques qui ont marqué toutes les générations : des jeux télévisés aux variétés, en passant par les programmes jeunesse de Casimir à Dorothée. Ces programmes, tels que « Le Juste Prix », « Hélène et les Garçons », ou encore « Danse avec les stars », témoignent des évolutions sociétales depuis 1975.

Avec « TF1 50 ans ensemble », replongez dans l’album de famille de tous les Français et revivez 50 ans d’émotions, de rires et de souvenirs inoubliables !

VIDÉO bande-annonce